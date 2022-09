Festival di Venezia, nel doc sul Papa di Gianfranco Rosi la colonna sonora di Ambrogio Sparagna

LATINA – Il musicista di Maranola (Formia) Ambrogio Sparagna Fuori Concorso alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con un documentario sul Papa. Il film si intitola In viaggio, è diretto da Gianfranco Rosi e ripercorre i viaggi di Francesco in tutto il mondo. L’artista pontino, tra i massimi esperti di canto e tradizioni musicali popolari, ha curato la colonna sonora del lavoro scegliendo brani dalle tradizioni dei vari Paesi che hanno accolto il Pontefice.

Un viaggio, anche sonoro, in in 53 nazioni, tanti i viaggi di Francesco, affrontando i grandi temi dei conflitti e dei diritti umani. Il film in Italia arriverà nelle sale il 4 ottobre, giorno di San Francesco.