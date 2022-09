Il bassista di Piero Pelù si sposa a Sermoneta

SERMONETA – “Nozze vip a Sermoneta”. Lo rende noto con un post la sindaca Giuseppina Giovannoli che ha voluto dare personalmente la notizia del matrimonio tra Dado Neri, bassista dei Litfiba e di Piero Pelù e Roberta. “Nozze civili celebrate da un amico della coppia e alla presenza di gran parte dei colleghi musicisti dei Litfiba. Mancava solo Piero Pelù, impegnato a festeggiare il suo anniversario di nozze”, racconta la Giovannoli ricordando che sul sito del Comune si sono tutte le informazioni per sapere come sposarsi a Sermoneta. Intanto: “Auguri a Dado e Roberta e auguri a tutte le coppie che scelgono Sermoneta per coronare il loro sogno d’amore”.

A Sermoneta oltre che nell‘Aula Consiliare, le cerimonie si possono svolgere nella Loggia dei Mercanti (dove Massimo Troisi si affacciava nel celebre film “Non ci resta che piangere”), ma anche al Belvedere i nel Giardino degli Aranci.