Il presidente della Provincia di Latina: “Per le scuole superiori al via entro dicembre oltre 40 cantieri”

LATINA – Il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ospite negli studi di Radio Immagine, ha fatto un primo bilancio del suo mandato. Tante le domande da porre all’esponente politico, partendo dalla scuola. Prima fra tutte la settimana corta, che a Latina hanno accettato praticamente tutti gli istituti superiori, ma anche i lavori, che proseguono spediti e che prevedono l’apertura di altri 41 cantieri prima della fine dell’anno per oltre 30 milioni di euro, tutto con l’obiettivo di rendere le scuole più sicure per i ragazzi e il personale scolastico che la vivono quotidianamente. Non solo, per la sicurezza sono in via di stanziamento altri finanziamenti per le strade.

Non solo , queste sono settimane cruciali anche per le elezioni politiche e certamente è importante concentrarsi sui fondi del Pnrr che sono in arrivo e che serviranno proprio a ridare uno slancio all’economia. Da lavorare soprattutto sulla burocrazia, in Italia ancora troppo lenta. E poi l’appello ai candidati pontini: “L’attenzione al territorio deve essere il punto focale”.