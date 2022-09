Imbraccia un fucile mentre camminava per strada ad Aprilia: arrestato 42enne

APRILIA – Ha minacciato i passanti e poi anche i Carabinieri, è quanto accaduto lunedì sera ad Aprilia quando alcuni passanti hanno allertato il 112 per un uomo che imbracciando un fucile, camminava per strada. i militari, arrivati sul posto, hanno trovato il 42enne italiano che, in stato di forte alterazione psico fisica, armato di un fucile da caccia che deteneva illegalmente, ha minacciato gli stessi Carabinieri che sono riusciti comunque ad avvicinarlo e disarmarlo. L’uomo è stato arrestato.