Latina Fiori inaugura la nuova galleria e festeggia i 26 anni

LATINA – Il 18 settembre al Centro Commerciale Latinafiori si terrà The Great Show, evento ufficiale inaugurale della nuova galleria e la celebrazione del 26° compleanno del centro. “Per l’occasione è stato ideato un evento unico nel suo genere con la partecipazione straordinaria di artisti di caratura nazionale ed internazionale che si esibiranno a Latina per la prima volta in assoluto”, dicono dalla direzione della struttura.

Protagonisti i KATAKLO, la prima compagnia al mondo che ha portato a teatro l’atletica e la performance. Insieme a loro ci sarà la compagnia circense del DUO LINDA con la regia di MR. DAVID. Condurrà lo spettacolo l’attore e comico di Zelig, Diego Casale.

Al termine dell’evento ci sarà il taglio della torta per il 26° compleanno di Latinafiori.