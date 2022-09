LATINA – L’attrice di Latina Serena Iansiti lancia la Pigiama Run, la gara organizzata dalla Lilt per raccogliere fondi da destinare a progetti di sostegno ai bambini malati oncologici, e che si correrà anche a Latina il 30 settembre con partenza alle 18:30 da Parco San Marco.

L’evento, che si svolge con il patrocinio del Comune di Latina, della Provincia, del Comune di Cisterna di Latina e della Sezione di Latina della FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, si corre rigorosamente in pigiama “scegliendo – spiegano i volontari della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori – in totale libertà come personalizzare il tuo outfit, per manifestare affetto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato”.

“La raccolta fondi – spiegano da LILT Latina – ha l’obiettivo di sostenere le famiglie dei bambini oncologici che devono affrontare visite ed interventi fuori provincia o regione. La corsa solidale si svolge contemporaneamente in 18 città.

Le iscrizioni sono aperte su https://www.pigiamarun.it/