Lotta al covid-19, anche a Latina aperte le prenotazioni per i nuovi vaccini bivalenti

LATINA – Nel Lazio e nella Asl di Latina parte una nuova fase della campagna vaccinale contro il Covid -19 e sono aperte le prenotazioni per i nuovi vaccini bivalenti. Circa 400mila le dosi a disposizione dei soggetti più fragili (secondo quanto definito dalla circolare ministeriale). Nel darne notizia, l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha spiegato che la popolazione interessata è quella “a maggior rischio di sviluppare forme gravi della malattia”.

La formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 dei vaccini a m-RNA – si legge in una nota di Salute Lazio – è raccomandata come seconda dose di richiamo prioritariamente a tutti i soggetti di età superiore o uguale a 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti preesistenti; a tutti i soggetti di età superiore o uguale a 60 anni; agli operatori sanitari, a operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle donne in gravidanza. Il booster “rinnovato” è anche raccomandato come prima dose di richiamo a tutti i soggetti di età ≥ 12 anni.

La somministrazione della dose di richiamo sarà possibile – spiegano in una nota dalla Asl di Latina – dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo) e potrà avvenire dal medico di famiglia o nelle farmacie aderenti, negli hub vaccinali con prenotazione on line sulla piattaforma Salute Lazio Per le richieste di vaccinazione a domicilio, è possibile contattare il numero verde 800118800. #SaluteLazio