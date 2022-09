Oroscopo del giorno 12 Settembre 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Nettuno è in opposizione con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale reagirete sull’influenza negativa delle vostre emozioni. Non dovreste incolpare il partner, siete un po’ confusi in questo momento. Single: ci possono essere due situazioni estreme durante questo posizionamento planetario: o decidete di far colpo su una persona o la eviterete del tutto. A lavoro vi concentrate sulla pianificazione delle attività. Iniziate a pensare all’organizzazione della vita tenendo conto delle nuove prospettive. Nettuno ha un’influenza benefica sulla salute: praticare un certo movimento fisico contribuirà a mantenere ottima la forma fisica.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, o durante un incontro romantico, i momenti trascorsi insieme saranno così piacevoli da desiderare che il tempo possa fermarsi. A lavoro sarete molto operativi, creativi e ricchi di nuove idee che potrebbero fare la differenza tra voi ed i vostri colleghi una volta per tutte. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale si concentrerà su tutto ciò che è collegato allo stomaco: la digestione sarà notevolmente facilitata e salverà l’energia vitale da dedicare alla vostra mente. La creatività richiede molto carburante: idratatevi regolarmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in trigono con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è probabile che alcuni di voi rimangano bloccati in un discorso logico mentre il partner vorrebbe più sentimentalismo: potrebbero sorgere spontaneamente delle incomprensioni. Single: se oggi incontrerete una persona dovreste prestare più attenzione alle sue parole. Anche nel settore professionale dovrete risolvere una situazione ambigua: non riuscite ad essere ragionevoli e potreste innescare tensioni con i vostri collaboratori. L’aspetto planetario avrà un’influenza piuttosto negativa sulla salute: siete fragili e vulnerabili, i fastidi vi faranno perdere la calma. Concedetevi più tempo per il riposo.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, ognuno si prenderà cura dell’altro con amore e tenerezza. Single: avrete bisogno di dolcezza e romanticismo per conquistare la vostra anima gemella e raccoglierete ciò che avete seminato. A lavoro alcuni di voi avranno più carisma degli altri, tuttavia, dimostrerete che l’atteggiamento che avete con i collaboratori è quello giusto. Dal punto di vista della salute, la maggior parte di voi si sentirà bene e niente sembra insormontabile oggi. Se ultimamente avete avuto un allentamento o un calo nel morale, uscire vi farà bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia la complicità condivisa con il partner vi spinge ad andare oltre i limiti e provare esperienze ricche di adrenalina. Single: non abbiate paura di affrontare nuove sfide perché il vostro fascino vi rassicura. Professionalmente, una sconfitta è inevitabile e, in un certo senso, persino salutare, perché vi consente di interrogarvi ed andare avanti. Se questo è il caso, l’aspetto astrale augura futuro successo. Guardate il lato positivo e concentratevi su nuovi progetti. Dal punto di vista della salute, la maggior parte di voi si sentirà bene e niente sembra insormontabile oggi. Se ultimamente avete avuto un allentamento o un calo nel morale, uscire vi farà bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in trigono con Saturno nel vostro segno e vi invita alla dolcezza e al romanticismo. In coppia vi sentite rassicurati ed amati: il partner vi accontenta in tutti i modi. Single: se avete avuto un incontro di recente assicuratevi di rimanere in contatto ed il rapporto diventerà serio. Un rinnovamento professionale o il desiderio di cambiare rotta possono far parte del menu del giorno sotto l’influenza di Mercurio: potete comunque espandere notevolmente i vostri orizzonti e fidarvi di voi stessi in ogni situazione. Per quanto riguarda la salute siete in ottima forma: mettete tuttavia ordine alle vostre abitudini.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in opposizione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, anche se la situazione sembra relativamente calma, sentirete il bisogno di essere rassicurati: provate a comunicare un po’ di più. Single: vi aspettate più attenzioni dal vostro prescelto ed è il momento di fare le domande giuste. Professionalmente siete molto concentrati e particolarmente efficaci. State attenti, però, a non imporre il vostro ritmo agli altri. Tutti hanno il diritto ad una pausa dopo un lavoro ben fatto. Ritmi troppo veloci ed iperattività non sono assolutamente le soluzioni giuste per la vostra salute: pianificate dei momenti per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, vivrete la giornata sotto il segno di un risveglio benefico nella coppia e godrete di discorsi molto costruttivi. Per i single questa posizione planetaria favorisce i nuovi incontri: assicuratevi di essere disponibili per qualsiasi evento. Professionalmente, se avete affrontato una negoziazione con risultati negativi, non preoccupatevi: il fallimento è spesso parte di un successo a lungo termine e l’aspetto astrale è lì per far evolvere la situazione. Occhio alla salute e non pianificate troppe attività: la tensione nervosa potrebbe crearvi forti inconvenienti.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in trigono con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia condividete sentimenti profondi ed intensi con il partner: alcuni di voi prenderanno in considerazione nuovi progetti per il futuro. Single: Saturno vi guida verso le persone che possono farvi sognare. A lavoro siete collaborativi e produttivi: Mercurio vi consente di sviluppare i vostri progetti e raggiungere più facilmente gli obiettivi professionali. Dal punto di vista della salute siete vivaci e pieni di allegria. Continuate a prendervi cura di voi per mantenere questa buona forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è arrivato il momento di prendere alcune decisioni per muoversi serenamente verso il futuro. L’atmosfera generale sarà piacevole. Single: se vi affidate al potere delle parole e sarete sorridenti, il vostro prescelto ne rimarrà sorpreso. A lavoro sarete una fonte di ispirazione per la maggior parte dei collaboratori. In caso di un conflitto sapete bene come fare il mediatore. Dal punto di vista della salute dovreste godere di una bella giornata: approfittatene per passare alcune ore con la natura.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in trigono con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vorreste migliorare il vostro rapporto. Non accelerate verso progetti troppo ambiziosi prima di parlarne con il partner. Single: se avete preso un appuntamento cercate di esprimere i vostri veri pensieri. Professionalmente, il posizionamento di Mercurio potrebbe farvi isolare e bloccarvi: evitatelo cercando la compagnia dei colleghi gioviali per migliorare la giornata. Per quanto riguarda la salute il vostro corpo richiede un sonno ristoratore ed equilibrio alimentare.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sul piano sentimentale, saranno i single a beneficiare maggiormente di questa configurazione planetaria. Il loro fascino potrebbe essere l’arma vincente per conquistare il cuore del prescelto. In coppia, la passione vi accompagnerà per tutto il giorno. A lavoro è un buon momento per apportare cambiamenti importanti come la riqualificazione o la formazione. Coloro che possono far vivere la loro creatività si sentiranno bene. Dal punto di vista della salute vi sentite abbastanza bene: dovreste approfittare di questa energia per fare più movimento e mantenere una forma sana.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.