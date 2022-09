Vigilia di match per il Latina pronto a volare a Catanzaro. Di Donato: “Affrontiamo la squadra più forte”

LATINA – Il Latina si prepara ad una nuova difficile sfida nella terza giornata del campionato di serie C . Il turno infrasettimanale vedrà impegnati i nerazzurri sul campo del Catanzaro. La sfida è stata presentata questa mattina, al termine della rifinitura, da mister Daniele Di Donato. Nella sala stampa del Francioni, Di Donato, lascia alle spalle la vittoria contro il Foggia e la sconfitta subita in casa dal Pescara e guarda avanti alla sfida: “Sempre bello poter affrontare una squadra forte, il Catanzaro è forse la la squadra più forte del campionato”. Anche la formazione sarà in parte rimaneggiata a causa di alcune assenze importanti: “Ma sarà l’occasione per vedere in campo chi fino a questo momento ha giocato meno”.