Il Latina in campo contro la Viterbese cerca conferme

LATINA – Alle 17,30 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo il Latina affronterà oggi la terza trasferta di campionato. Annunciata una nutrita rappresentanza di supporters pontini, pronti a rinsaldare lo storico gemellaggio con la tifoseria di casa. Contro i gialloblu della Viterbese, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, i nerazzurri privi di Teraschi e Antonio Esposito potranno contare sul recuperato Rosseti. Così proveranno a bissare la vittoria centrata in amichevole al Francioni durante il precampionato. Mister Di Donato ha comunque invitato tutti a non tenere in considerazione quella partita.