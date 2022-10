A Gaeta accese le Favole di Luce: 14 luminarie nei punti più belli

GAETA – Sono quattordici, sparse nei punti strategici, monumentali e caratteristici di Gaeta e sono pronte a sfidare il caro bollette, le Favole di Luce accese sabato 29 ottobre alla presenza di cittadini e turisti che non hanno voluto mancare l’appuntamento. Ad inaugurarle il sindaco di Gaeta Cristian Leccese: “Devo ringraziare i cittadini di Gaeta, che tengono tanto a questa manifestazione, ci tengono ancora a partecipare attivamente e a rilanciarla continuamente. La nostra città merita tutto questo, noi tutti lo meritiamo. Il senso di orgoglio che si è venuto a creare intorno a questo evento, permette di far in modo che tutto ciò che noi possiamo proporre viene sostenuto e amplificato dall’empatia della gente“.

TUTTE LE LUMINARIE – Le luminarie resteranno accese fino al 15 gennaio e sono : “Come in un quadro”, nel Quartiere La Piaja; “L’ancora”, in Località Peschiera; “Torre Eiffel”, in Villa delle Sirene; “La palmeraie des lumières”, in Lungomare Caboto; Piazza Capodanno e Piazza Sapienza ospiteranno rispettivamente “Il Drago Zu”, e la “Torre di Pisa”; Corso Cavour brillerà con una delle novità di questa edizione, “Le renne scintillanti”, mentre Piazza XIX Maggio sarà lo scenario de “I misteri dell’antico Egitto”; in Via Marina di Serapo si potrà ammirare l’“Arena Waterpolo”; “Il regalo luccicante” sarà presente tra Porta Carlo V e Porta Carlo III, all’ingresso del quartiere medievale; “Star Avenue” illuminerà il Viale degli Innamorati, mentre poco più avanti, si potrà incontrare l’“Amerigo Vespucci”; nel cuore del centro storico, si rimarrà incantati da “L’acquario delle meraviglie” in Villa Traniello, e da “Lo scoiattolo giocherellone”, in Via Bausan.

Inoltre, Gaeta celebra quest’anno l’VIII centenario della presenza in Città del “poverello di Assisi”, sia attraverso lo spettacolo incantato della Fontana di San Francesco, che con le suggestive proiezioni artistiche che saranno raffigurate sul Tempio neogotico a lui dedicato. Proiezioni inserite nella 4ª edizione di “Gaeta Visual Designer”, iniziativa che si terrà dal 5 novembre al 31 dicembre, con il contributo della Regione Lazio, e interesserà anche la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, Piazza Mazzoccolo, Piazza Mare all’Arco, Piazza Buonomo, Piazza XIX Maggio, Piazza Mons. Di Liegro, Piazza della Libertà, i Bastioni Carlo V e La Favorita, e Lungomare Caboto.