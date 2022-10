A Ninfa visite animate per la Giornata dei Parchi Letterari

LATINA – E’ in corso a Ninfa la Giornata Europea dei parchi letterari con #Flowers, il format realizzato dal Parco Letterario Marguerite Chapin Caetani, presso il Giardino di Ninfa, per unire la letteratura, attraverso l’opera editoriale di Marguerite Chapin compiuta con la rivista “Botteghe Oscure”, alle bellezze dal Giardino.

Riprendono le visite animate dalle performance di attori e musicisti organizzate per stazioni all’interno del sito. La poesia, le pagine di Pasolini e Gregorovius, i poeti ispirati dalle meraviglie del giardino e gli autori legati alla Chapin e alla rivista edita dal 1948 al 1961. Un appuntamento che torna dopo le difficolta legate al covid per chiudere la stagione 2022 con alcune anticipazioni che riguarderanno l’attività del Parco Marguerite Chapin per 2023. Diretto da Clemente Pernarella in collaborazione con il Teatro Fellini di Pontinia e la Fondazione Roffredo Caetani.

I testi scelti sono di Ferdinand Gregorovius, Umberto Saba, Pier Paolo Pasolini, Dylan Thomas. Gli attori, Emanuele Accapezzato, Alessandra Gigli, Emma Pernarella, Lavinia Loreti. Le musiche eseguite dal vivo da Marco Malagola, Mattia Malagola per la regia di Clemente Pernarella

L’appuntamento sabato 22 e domenica 23 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12 (ultima performance). L’iniziativa rientra nel normale percorso di visita. Prenotazioni esclusivamente sul sito www.giardinodininfa.eu