A tutta velocità nelle strade di Sonnino su un’auto rubata: arrestato

SONNINO – Scorrazzava a tutta velocità per le strade di Sonnino a bordo di un’auto rubata. Lo ha scoperto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sonnino che ha controllato la vettura poco dopo sulla S.P. Sonninese: alla guida un 30enne di nazionalità polacca, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine, notato e segnalato mentre si esibiva nelle strade del centro storico del paese ausono.

Gli accertamenti effettuati dai militari hanno anche permesso di appurare che l’auto era stata rubata alcuni giorni prima in una cittadina in provincia di Lecce. Il giovane inoltre durante i controlli ha pronunciato minacce nei confronti dei carabinieri operanti che avevano deciso di fermarlo come indiziato del reato di ricettazione. L’autorità giudiziaria di Latina ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere.