Angelo Bandiziol presenta il suo mistery «Come nebbia sul lago»

LATINA – E’ un autore di Latina alla sua seconda esperienza e ha scelto un mistery per tornare in libreria con Come nebbia sul lago (Ali Ribelli Edizioni). Lui è Angelo Bandiziol e il suo personaggio è Alberto, pittore romano di 46 anni, si ritrova solo in compagnia di Bruno, il suo bassotto, il 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Sorseggiando generosi bicchieri di vino rosso, ripensa ai momenti trascorsi con Marina, la ex che lo ha appena lasciato. Fa ruotare il mappamondo che si trova in sala e decide che, ovunque il suo dito si fermi, lui ci andrà. Poi si addormenta. E quando si sveglia, la mattina di Natale, si accorge che ha prenotato davvero il viaggio e che l’aereo partirà quello stesso giorno, a distanza di poco tempo. Destinazione Bratislava.

Bandiziol, 40 anni, partito dal capoluogo pontino per trasferirsi a Manchester dove vive, ha già scritto Aida libro sul marketing persuasivo (legato alla sia professione di marketer) e Il segreto della Vedova Nera, pubblicato sempre con Ali Ribelli. Il nuovo libro ambientato quasi interamente tra gli altipiani del Tatra in Slovacchia, al confine con la Polonia “dove la morte di una donna e il suo ritrovamento fortuito si tramutano in schegge di amicizia, rancori, amori, ripicche”.