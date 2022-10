Tre prof di Latina scrivono una fiaba musicale: è in libreria Sonaglina

LATINA – E’ in libreria e sarà presentata con un doppio appuntamento nel fine settimana, l’8 ottobre alle 16,30 nella libreria A testa in giù di Latina, e a Sermoneta Scalo, il 9 ottobre alle 18 presso la libreria Punto Einaudi al Sermoneta Shopping Center, Sonaglina (ed. Progetti Sonori Didattica Musicale). Una fiaba musicale scritta dalla musicista Laura Schultis, arrangiata da Bruno Soscia, e illustrata da Anna Maria De Blasio.

“E’ una vera e propria fiaba in musica in cui sonagli, tamburelli, triangoli, maracas, prendono vita come fossero marionette e diventano protagonisti assoluti della storia – racconta Anna Maria De Blasio che debutta ufficialmente come illustratrice dopo aver curato le scenografie di numerosi spettacoli musicali realizzati in collaborazione con Laura Shultis – I bambini potranno leggere il racconto illustrato, ascoltare la narrazione e le bellissime musiche classiche, cantare da soli o in coro le canzoni riportate nel CD o nei File digitali (fruibili tramite l’ App Progetti Sonori), teatralizzare la storia realizzando piccole scene e costumi con i laboratori proposti. Incontreranno Sonaglina, Re Tamburello, La Fata Cantaincanta e la perfida Strega Stonaglia”.

Ne abbiamo parlato con Anna Maria De Blasio