Basket, la Benacquista affronta sabato l’Urania Milano

LATINA – Archiviata la lunga trasferta piemontese della scorsa settimana, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket affronterà la seconda giornata del Campionato di Serie A2. Per gli uomini guidati da Coach Franco Gramenzi sarà l’esordio casalingo e sul parquet del PalaBianchini, sabato 8 ottobre, riceveranno l’Urania Milano. Palla a due alle ore 20:30. I nerazzurri sono determinati a riscattare la prestazione offerta sabato scorso a Casale e non hanno dubbi sul fatto che la stagione sarà lunga e difficile e che ogni singola partita è di fondamentale importanza. Proprio come la Benacquista, l’Urania, reduce dalla sconfitta casalinga con Cantù, scenderà in campo con grande desiderio di rivalsa. Si prospetta una gara avvincente ed intensa.

Sabato sarà anche l’opportunità per acquistare l’abbonamento presso il botteghino del palazzetto e per ritirare gli abbonamenti prenotati. Si ricorda che la campagna abbonamenti sarà in vigore fino al 23 ottobre.