Basket, nuova sconfitta per la Benacquista Latina contro Agrigento: 72-61

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si arrende ad Agrigento all’Energy Moncada sul parquet del PalaEmpedocle sul punteggio finale di 72-61, in una gara per lunghi tratti giocata sul filo dell’equilibrio.

Se la prima parte del match, nella quinta giornata del Campionato di serie A2, ha premiato nel punteggio i siciliani, al rientro dal riposo lungo i nerazzurri hanno avuto una brillante reazione (20-8 il parziale del terzo periodo) e sono riusciti a passare in vantaggio, grazie anche a una serrata difesa. L’ultima frazione è stata all’insegna dell’equilibrio e dei vari capovolgimenti di fronte nel vantaggio, ma nel corso degli ultimi due minuti di gioco (con il punteggio sul 64-61) Latina, complici alcuni errori banali, non riesce più a trovare la via del canestro, ne approfitta Agrigento per chiudere il match.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 16 novembre alle ore 20:30 al PalaBianchini, dove i nerazzurri affronteranno la Mutua Torino in occasione della settima giornata del Campionato. (La sesta giornata coinciderà con il turno di riposo per il club pontino).

(Le foto sono di Marco Gallo dell’Ufficio Stampa della Energy Moncada Agrigento)