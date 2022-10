CORI – Un giovane di 34 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto a Cori in Via Stoza. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri che sono intervenuti sul posto, il ragazzo era alla guida di una Nissan Qashqai che per ragioni ancora in corso di accertamento ha sbandato finendo fuori strada. Vani i soccorsi.

I rilievi sono stati svolti dai carabinieri.