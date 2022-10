Covid, 130 nuovi casi e tre ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 130, in discesa come ogni lunedì, i nuovi casi di covid registrati nel bollettino della Asl di Latina. Tre sono stati i riceviri nelle ultime 24 ore all’ospedale Santa Maria Goretti e non ci sono stati decessi. Il totale dei casi emerge da circa meno di 400 tamponi (numero riferito ai test eseguiti o notificati alla Asl nel giorno festivo domenicale) per un tasso di positività pari al 34%. A Latina 40 nuovi casi.

I positivi emersi sono così distribuiti sul territorio: Aprilia 15, Castelforte 1, Cisterna di Latina 4, Cori 1, Fondi 3, Formia 4, Gaeta 3, Latina 40, Maenza 3, Minturno 2, Pontinia 1, Ponza 1, Priverno 8, Prossedi 1, Roccagorga 2, Sabaudia 9, San Felice Circeo 2, Sermoneta 5, Sezze 12, Sonnino 2, Spigno Saturnia 1, Terracina 8, Ventotene 2.

Secondo quanto emerge dai dati regionali, i contagi da Covid sono in aumento, ma non c’è ancora pressione sulla rete ospedaliera. Il Lazio è considerata regione a rischio alto sotto il profilo della diffusione del virus : il valore Rt è ora a 1.27.