Covid 264 nuovi casi e nessun ricovero

LATINA – Sono 264 i nuovi casi positivi registrati oggi a Latina e provincia, in flessione rispetto a ieri e anche rispetto a venerdì scorso, primo dato in discesa dopo molti giorni. Non ci sono stati nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore all’ospedale Goretti, né trasferimenti e nel bollettino Asl non sono registrati decessi.

Il totale di oggi emerge da da poco più di 1200 tamponi (numero di test in flessione rispetto a ieri), per un tasso di positività del 22,6%. Latina torna sotto i cento casi, con 73 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Schizzano in alto le somministrazioni della quarta dose (second booster) di vaccino contro il covid, che ieri sono state 482, il dato più alto registrato dopo l’apertura a tutti gli over 12.