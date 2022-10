Covid, 285 nuovi casi e un ricovero al Goretti

LATINA – Sono 285 i nuovi casi positivi al covid (in discesa rispetto ai giorni precedenti) registrati dalla Asl di Latina nel bollettino di oggi, e non ci sono stati decessi. Due i pazienti pontini ricoverati in ospedale nelle ultime 24 ore le conseguenze della malattia, uno al Goretti.

Il totale di oggi emerge da poco più di 1200 tamponi per un tasso di positività intorno al 25% (positivo un tampone su quattro).

I casi sono così distribuiti:

Aprilia 28

Bassiano 2

Campodimele –

Castelforte 1

Cisterna di Latina 17

Cori 4

Fondi 30

Formia 16

Gaeta 4

Itri 3

Latina 71

Lenola 1

Maenza 1

Minturno 10

Monte San Biagio 3

Norma 2

Pontinia 4

Ponza –

Priverno 8

Prossedi 2

Roccagorga 2

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci –

Sabaudia 20

San Felice Circeo 4

Santi Cosma e Damiano 3

Sermoneta 7

Sezze 10

Sonnino 4

Sperlonga 2

Spigno Saturnia –

Terracina 25

Ventotene –

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 407 di cui 349 second booster.