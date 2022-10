Covid, 498 nuovi contagi e due ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 498 i nuovi casi positivi registrati a Latina e provincia (in discesa rispetto ai 517 registrati martedì 11 ottobre) e due i nuovi pazienti covid ricoverati in Malattie Infettive al Goretti di Latina. Il bollettino Asl non riporta decessi nelle ultime 24 ore. La maggior parte dei casi è concentrata nel capoluogo.

Nonostante le preoccupazioni per un indice Rt arrivato nel Lazio a 1.27 (pur senza effetti negativi sulle strutture ospedaliere) e l’elevata percentuale di positività, la settimana si è aperta con due dati in diminuzione se confrontati con quelli relativi a sette giorni prima.

Il totale di oggi emerge da oltre 1200 tamponi per un tasso di positività che si aggira intorno al 24%. A Latina 143 nuovi casi, il dato più alto delle ultime settimane.

Gli altri casi:

Aprilia 46

Bassiano 2

Campodimele 1

Castelforte 5

Cisterna di Latina 27

Cori 5

Fondi 9

Formia 32

Gaeta 14

Itri 12

Latina 143

Lenola 3

Maenza 13

Minturno 17

Monte San Biagio 6

Norma 4

Pontinia 10

Ponza 8

Priverno 19

Prossedi 2

Roccagorga 5

Rocca Massima 4

Roccasecca dei Volsci –

Sabaudia 23

San Felice Circeo 8

Santi Cosma e Damiano 3

Sermoneta 12

Sezze 21

Sonnino 5

Sperlonga 2

Spigno Saturnia 4

Terracina 33

Ventotene –