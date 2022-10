Da Latina a Lamezia Terme per parlare della chirurgia della spalla

Tutto pronto per l’incontro internazionale organizzato dal Dr Giorgio Ippolito, ortopedico Icot dell’equipe del Direttore Sanitario De Marinis, e dal Dr Sergio Ferraro. «Dopo lo straordinario successo del 2019 e dopo la pandemia Covid abbiamo sentito il dovere di “riportarvi” nella nostra magnifica terra e organizzare un evento con un programma ricco di argomenti stimolanti sull’articolazione più bella e affascinante del corpo umano», le parole dei presidenti dell’International Meeting Shoulder 360º – 2.0, Giorgio Ippolito e Sergio Ferraro.

Il congresso si svolgerà in due giorni -28 e 29 Ottobre a Lamezia Terme (Cz)- con un “time-table” di respiro internazionale per affrontare insieme argomenti di assoluta attualità come la protesica di spalla del futuro e le fratture difficili e atipiche del cingolo scapolare.

Abbiamo “costruito” una faculty -di quasi cento esperti- che potesse “mixare” il Gotha della chirurgia della spalla italiana, i giovani più promettenti del panorama nazionale, l’esperienza dei “maestri ortopedici” del territorio accompagnati da tre Superstar internazionali.

Abbiamo voluto fortemente la presenza degli “specializzandi” disegnando per loro un percorso di learning e di “hands on” con un Cadaver Lab che stuzzica la voglia di conoscenza e di chirurgia», a spiegarlo Giorgio Ippolito, ortopedico dell’equipe del Direttore Sanitario Icot, Giancarlo De Marinis.

All’interno del meeting ci sarà ampio spazio per la discussione con gli esperti (ask the experts) e spazio a mini-battle ben bilanciate valorizzate da ben quattro workshop aziendali.

Tanta riabilitazione specialistica della spalla con sei sessioni pensate per poter approfondire il tema della personalizzazione del recupero post-chirurgico.

Shoulder 360 2.0 è un evento patrocinato da 11 importanti Società scientifiche nazionali con la presenza di 24 tra le maggiori multinazionali nel campo dell’Ortopedia e Traumatologia che offrono il loro contributo in maniera non condizionante.

Per informazioni www.shoulder360.it