Al Rocchi il Latina travolge la Viterbese: è 5-1

LATINA – Un travolgente Latina Calcio 1932 domina sul campo della Viterbese nella sesta giornata de campionato di serie C. Allo stadio Rocchi sono bastati i primi minuti per capire che il match volgeva a favore dei nerazzurri e al termine del primo tempo la squadra di mister Daniele Di Donato aveva totalizzato già quattro reti e ha poi chiuso la partita con il risultato di 1-5.

Ad aprire le danze un goal di Luca Fabrizi a cinque minuti dal fischio d’inizio, seguito al 25′ da Di Livio. Neanche cinque minuti ed è andato in rete Carissoni al 30° del primo tempo e poco dopo, al 34°, Andrea Tessitore. Nella ripresa, al 78′, la rete di Francesco Margiotta. Al 90′ la risposta del gialloblu con Marotta. Una partita dominata dal primo all’ultimo istante dai ragazzi di Daniele Di Donato, che tornano a casa con un risultato molto importante.

IL MATCH – Il Latina ci mette pochissimo a sbloccare la sfida. Al 5’ il falco Fabrizi si avventa su un pallone proveniente dalla destra e di testa insacca per la rete del vantaggio nerazzurro. Quinta rete in sei partite per l’attaccante pontino. La Viterbese, dopo un inizio difficile, riesce a reagire soltanto al 20’, ma Cardinali è bravo a evitare ogni pericolo.

Al 25’ il Latina trova il raddoppio. Grande percussione centrale di Lorenzo Di Livio, che arrivato ai venti metri lascia partire un sinistro imparabile per Fumagalli, anche grazie a una deviazione della difesa. Alla mezz’ora arriva anche il tris dei nerazzurri. Dopo un’azione insistita la sfera arriva sui piedi di Carissoni, che lascia partire un destro imparabile per il portiere della Viterbese. Altro gol dell’esterno pontino contro la formazione gialloblù dopo quello nell’amichevole estiva al Francioni.

Minuto 34 e il Latina cala il poker. Questa volta è Tessiore a gonfiare la rete con un preciso destro a giro che si infila sul palo lontano. Gol nel giorno del compleanno per il centrocampista nerazzurro.

Nella ripresa la partita inizia con un ritmo più lento rispetto alla prima frazione. Spazio anche a forze fresche nella squadra nerazzurra, con gli ingressi di Celli, Bordin, Riccardi, Margiotta e Rosseti. Spazio quindi nuovi innesti soprattutto nella fase offensiva del Latina. I nerazzurri hanno qualche altra buona occasione in contropiede sfruttando gli spazi lasciati dalla Viterbese. La quinta rete del Latina arriva al 77’ con Margiotta. L’attaccante trova in questo modo la prima marcatura con la maglia nerazzurra.

Al 90’ la Viterbese trova la rete della bandiera grazie al rigore trasformato da Marotta.

Arriva così il fischio finale di una partita mai davvero in discussione. Il Latina ha dominato per tutti i novanta minuti, non concedendo nessuna azione degna di nota alla Viterbese. Il punteggio è il premio per una squadra che ha giocato una partita praticamente perfetta.