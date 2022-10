La Asl di Latina stabilizza 100 persone: 84 sono infermieri che hanno operato nella pandemia

LATINA – La Asl di Latina avvia le stabilizzazioni: 100 unità di personale precario si trasformeranno infatti a tempo indeterminato. Si tratta in larga parte di infermieri professionali, in tutto 84, a cui si aggiungono 6 tecnici di radiologia medica e altre figure che hanno lavorato nelle strutture sanitarie della provincia di Latina durante la pandemia. Lo stabilisce la delibera n. 1071 pubblicata il 14 ottobre con cui l’azienda sanitaria di Latina ha indetto un avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione “nell’ambito del piano di rafforzamento delle capacità del sistema sanitario”, ma anche per “valorizzare l’esperienza e la professionalità acquisita dal personale che ha garantito l’efficacia dei percorsi di cura e di assistenza durante la fase più critica dell’emergenza sanitaria”, come si legge in una nota.

Sono intanto stati assunti con procedura selettiva per titoli e colloquio, cinque dirigenti medici di Neuropsichiatria Infantile e otto dirigenti medici di Psichiatria “per incrementare l’integrazione degli interventi preventivi e terapeutico – riabilitativi in materia e rendere la sanità territoriale sempre più vicina agli attuali bisogni di salute delle persone”. Si occuperanno anche dei pazienti più giovani: “tali professionisti – spiega la Asl di Latina – svolgeranno il loro operato anche nell’ambito dei Servizi per la tutela della salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva (TSMREE), occupandosi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi di natura neuropsichiatrica in età evolutiva (nella fascia d’età compresa tra 0 e 18 anni) e delle loro famiglie. della fascia di età compresa tra 0 e 18 anni e delle loro famiglie”.