La clip del Rosselli di Aprilia premiata al Concorso Nazionale su salute e prevenzione

LATINA – Si sono classificati tra le prime tre scuole d’Italia, al concorso Nazionale Health for the Youngs II, gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo e Nello Rosselli di Aprilia con “Prevenzione”, il videoclip realizzato dalla classe 4C dell’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie: Aurora Perotto, Davide Ferrante, Gabriele Forte, Chiara Iatonna, Francesco Paolino, Michelle Maria Sapere e Daniele Caretta, gli studenti sul podio, coadiuvati dal supporto delle Professoresse Maria Grazia Zotti e Tania Giordano.

A partecipare all’iniziativa, promossa da Cittadinanzattiva scuole secondarie di II grado di Piemonte, Toscana, Puglia, Lazio e Campania, i cui lavori sono stati esaminati da una giuria di esperti, accreditando, tra le prime tre istituzioni scolastiche italiane, l’Istituto Rosselli, per l’impegno e l’alto valore dei contenuti proposti.

“Un grande risultato per un’importante iniziativa – afferma il Dirigente Scolastico dell’Istituto Rosselli, il Prof. Ugo Vitti. – Siamo sicuri che queste iniziative servano non solo per confrontarci e trasmettere “buone pratiche” su scala Nazionale, ma anche per rispondere ad un’esigenza sempre più impellente: quella dell’informazione, da parte dei nostri studenti, sul tema della prevenzione. Mai come oggi – prosegue Vitti – ci ritroviamo di fronte a temi così rilevanti nel panorama non solo locale, ma addirittura mondiale. Quindi – conclude – spetta a noi dirigere gli studenti, in modo sapiente e responsabile, attraverso lo studio, la conoscenza, la sperimentazione e, soprattutto, la previsione di nuove strade, percorribili dai futuri cittadini di questa nostra società sempre più complessa e sempre più esacerbata da problematiche, a volte anche imprevedibili, di carattere sociale e non”.

IN CLASSE – La metodologia utilizzata in classe – spiegano in una nota dalla scuola di Aprilia – ha previsto tecniche interattive per favorire il massimo coinvolgimento degli studenti in tutte le fasi del progetto e si è struttura in tre momenti: focus group, assemblea plenaria, realizzazione di spot video sui temi trattati e un question time alla presenza di esperti. Il percorso, preceduto da momenti formativi rivolti ai docenti a cura del prof. Paolo Fortunato D’Ancona dell’Istituto Superiore di Sanità e dallo staff della Scuola di Cittadinanzattiva, è stato corredato da materiali, quali una guida di approfondimento dei temi trattati e per la gestione delle attività in classe, e un focus dedicato ai vaccini e Covid 19.

L’incontro finale, tenutosi online, ha previsto un “question time con l’esperto”, la dottoressa Antonietta Spadea della ASL RM1 alla quale gli studenti hanno posto quesiti. L’iniziativa si è svolta con il sostegno di Farmindustria.