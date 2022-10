La Top Volley Cisterna è prima, Fabio Soli: “Restiamo concentrati”

CISTERNA – La Top Volley Cisterna è prima in classifica in compagnia di Perugia. Entrambe le compagini sono a punteggio pieno, il team pontino mirava a fare bene nelle prime giornate di campionato e ha collezionato tre vittorie in tre partite, punti preziosi in classifica che sono il risultato di lavoro di un gruppo sempre pronto al sacrificio e reattivo alle difficoltà. Schemi, turn over e cambi di marcia dettati da coach Fabio Soli traghettatore della Top Volley Cisterna squadra rivelazione di questa prima parte di Superlega Credem Banca.

Fabio Soli (coach Top Volley Cisterna): “Siamo molto felici del risultato ottenuto con Padova, che si va a sommare con i due precedenti e mette distanza tra noi e l’ultimo posto in classifica. Restiamo concentrati su quello che è e resta il nostro obiettivo e cioè ottenere quanto prima possibile la salvezza. Il campionato è ancora lunghissimo e non possiamo permetterci in nessun modo di guardare verso altri orizzonti. Credo che sarebbe non solo inutile, ma dannoso per le nostre performance cominciare a parlare diversamente da questo unico focus che volgiamo avere e che finora ci ha portati a questi risultati. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e della pallavolo che stiamo esprimendo mettendola in campo. Sapevamo quanto fossero importanti le prime di campionato per mettere sempre più entusiasmo durante il lavoro quotidiano che svolgiamo durante i giorni della settimana per preparare le partite e sicuramente vincere aiuta ad allenarsi meglio. Non vogliamo perdere da nessun punto di vista il nostro obiettivo primario continuando a lavorare e pensare con la massima e grandissima umiltà”.