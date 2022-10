L’addio a Don Claudio nella Cattedrale di San Marco

LATINA – Saranno celebrati venerdì 28 ottobre, a San Marco, i funerali di Don Claudio De Portu, storico salesiano in servizio presso la Cattedrale di Latina, spentosi ieri all’età di 88 anni.

“Comunichiamo che serenamente don Claudio accompagnato da Maria Ausiliatrice è andato in cielo”, sono state le poche semplici parole con cui è stata comunicata la scomparsa del sacerdote per anni punto di riferimento di tantissime persone che in queste ore lo stanno salutando con ricordi e preghiere, ma anche rendendogli omaggio nella cappella del Redentore dove è stata allestita la camera ardente.

Sorridente, accogliente, capace di parlare al cuore, Don Claudio ha trascorso una lunga vita al servizio degli altri e della Chiesa, con uno sguardo e un’apertura particolare per i giovani nello spirito di Don Bosco. Aveva 70 anni di professione religiosa alle spalle e 60 da sacerdote. Sempre attivo, solo di recente il suo passo si era fatto più incerto a causa di qualche malanno.

Questa sera alle 21.00 in Cattedrale si terrà la veglia di preghiera, poi domani alle 10 Don Claudio sarà salutato durante la celebrazione funebre guidata dal parroco Don Francesca Pampinella e concelebrata dai suoi confratelli salesiani.