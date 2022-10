Latina Calcio sconfitta 2-0 in casa dal Monterosi

LATINA – “Ci siamo portati dietro le scorie della sconfitta a Messina. La squadra è giovane e non deve demotivarsi”. Mister Daniele Di Donato continua a guardare avanti con fiducia anche dopo la seconda sconfitta consecutiva per il Latina, che questa volta cade in casa allo stadio Francioni contro il Monterosi Tuscia per 2-0.

IL MATCH – La partita vive subito una fiammata grazie al Monterosi che sblocca il punteggio dopo sette minuti. Il merito va a Di Paolantonio che infila Cardinali direttamente da calcio d’angolo per il vantaggio degli ospiti. Al 17’ il capitano nerazzurro Andrea Esposito è costretto ad alzare bandiera bianca dopo uno scontro sugli sviluppi di un calcio d’angolo in fase offensiva. Al suo posto entra in campo il classe 2002 Cortinovis. Alla mezz’ora anche gli ospiti ricorrono al primo cambio forzato, con l’avvicendamento tra Rossi e Santarpia. La prima frazione di gioco termina con il Monterosi in vantaggio. Dopo essere passato in svantaggio non è arrivata una vera e propria reazione del Latina, costretto ad inseguire gli avversari.

Nel secondo tempo invece è tutto un altro Latina. Fin dal fischio d’inizio la squadra nerazzurra spinge sull’acceleratore per cercare di giungere al pareggio. In campo anche Di Mino al posto di Riccardi per avere più spinta sulle fasce. Al 61’ spazio anche per Rosseti che prende il posto di Carletti nel duo offensivo con Fabrizi.

Quando manca un quarto d’ora alla fine del match è ancora una volta il Monterosi a rendersi pericoloso, con una bella rovesciata di Carlini che però termina lontano dalla porta difesa da Cardinali. Al 77’ gli ospiti sono ancora una volta pericolosissimi approfittando di uno svarione del portiere nerazzurro, ma questa volta è il palo a salvare il Latina dal doppio svantaggio.

La seconda rete del Monterosi arriva al minuto 82 quando Santarpia è il più lesto ad approfittare di una corta respinta di Cardinali per insaccare in rete a porta sguarnita.

È l’ultima emozione di un match che purtroppo vede la squadra nerazzurra uscire sconfitta dallo scontro casalingo contro il Monterosi. Il prossimo impegno del Latina sarà domenica prossima in trasferta contro la Turris.

Latina-Monterosi 0-2

Latina Calcio 1932: Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (78’ Rossi), Sannipoli, Carletti (61’ Rosseti), Tessiore, De Santis, Esposito And. (17’ Cortinovis), Fabrizi, Riccardi (46’ Di Mino). A disp.: Giannini, Tonti, Esposito Ant., Pellegrino, Rosseti, Barberini, Celli. All.: Di Donato

Monterosi Tuscia: Alia, Cancellieri, Carlini (89’ Costantino), Verde, Tartaglia, Rossi (30’ Santarpia), Parlati (66’ Gasperi), Piroli, Lipani, Mbende, Di Paolantonio. A disp.: Moretti, Malatesti, Burgio, Costantino, Giordani, Liga, Di Francesco, D’Antonio, Tolomello, Cirone, Di Renzo. All.: Menichini

Marcatori: 7’ Di Paolantonio (M), 82’ Santarpia (M)

Arbitro: D’Eusanio di Faenza, 1° Assistente Rispoli di Locri, 2° Assistente Merciari di Rimini, 4° Uomo Selva di Alghero

Ammoniti: 38’ Amadio (L), 43’ Verde (M), 46’ pt. Fabrizi (L), 49’ pt. Piroli (M), 82’ Santarpia (M), 83’ Gasperi (M), 94’ Di Mino (L)

Espulsi:

Angoli: 5-6

Recupero: 4’, 5’

Note: 1468 spettatori di cui 466 abbonati