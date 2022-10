Latina, la Fislas consegna le borse di studio per i figli dei lavoratori agricoli

LATINA – La Fislas di Latina, ente bilaterale costituito dalle più importanti organizzazioni agricole della provincia di Latina, ha tenuto anche quest’anno la tradizionale cerimonia per la consegna delle borse di studio destinate ai lavoratori del comparto agricolo e alle loro famiglie.

L’iniziativa rappresenta uno degli impegni che Fislas ritiene fondamentale come investimento sulla cultura con una particolare attenzione rivolta ai giovani e al loro futuro.

L’evento si è tenuto nei giorni scorsi nella sala conferenze dell’Hotel Oasi di Kufra di Sabaudia. Presenti, oltre al presidente di Fislas Latina, Mauro D’Arcangeli, anche tutti i rappresentanti delle organizzazioni agricole e sindacali: Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil.

Nel corso della serata sono state consegnate direttamente ai figli dei lavoratori del comparto agricolo, che hanno partecipato all’evento insieme ad un familiare, 121 borse di studio per un importo totale di circa 60mila euro, otto percepite direttamente dai lavoratori mentre 113 quelle rivolte ai figli. Per quanto riguarda gli indirizzi di studio: 67 borse di studio hanno riguardato studenti delle scuole medie inferiori, 37 delle medie superiori, 17 sono state destinate a studenti universitari.

“L’attività che ogni anno Fislas Latina svolge a favore dei lavoratori del settore agricolo e delle loro famiglie è straordinariamente importante così come è fondamentale il messaggio che, con le borse di studio, le organizzazioni agricole e sindacali che compongono questo organismo, vogliono dare al territorio: bisogna continuare ad investire sulla cultura e sulla formazione”, queste le parole del presidente di Fislas Latina, Mauro D’Arcangeli che nel corso del suo intervento ha voluto sottolineare l’impegno dei lavoratori del comparto agricolo e i sacrifici che le famiglie fanno ogni anno per fare in modo che i ragazzi riescano a realizzare i loro sogni. “Il comparto agricolo è volano dell’economia del nostro territorio – ha aggiunto D’Arcangeli – e da sempre è anche elemento essenziale per preservare la nostra cultura e le nostre tradizioni: solo continuando a puntare sui giovani riusciremo a valorizzare questi elementi e a metterli a disposizione della collettività così come facciamo praticamente da sempre”.

“Ho partecipato con interesse e piacere alla cerimonia di consegna delle 121 borse di studio erogate dall’ente bilaterale Fislas ai figli delle famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici del settore agricolo con la convinzione e consapevolezza che i giovani, la cultura, l’istruzione, il valore della diversità, la terra e la natura sono le uniche basi per affrontare con stimolo e capacità le sfide del nostro tempo e di quello che verrà”, così l’assessore regionale all’agricoltura Enrica Onorati. “Viviamo in un momento drammatico – ha aggiunto l’assessore -, caratterizzato da continue emergenze, da un sistema economico e sociale di gravi incertezze ed anche sotto questo punto di vista il valore e la funzione della bilateralità diventa sempre più importante e fondamentale per consolidare un tessuto di reciprocità e solidarietà tra imprese e lavoratori e continuare, insieme, a coltivare le radici del futuro. Rappresentare una delle economie territoriali più importanti nel Lazio ed in Italia per produzioni, fatturato, numero di occupati, mercato, ci impone di investire incessantemente nella formazione, nel benessere, nell’innovazione e più in generale nella crescita personale e professionale dei nostri addetti e delle loro famiglie cosi come Fislas cerca di fare attraverso l’erogazione di borse di studio”.

Il Fislas è il Fondo di Assistenza Integrativa per i lavoratori del settore Agricolo e si rivolge ai lavoratori delle aziende agricole che applicano i Ccnl sottoscritti dalle parti istitutive: Confagricoltura, Coldiretti e Cia, e le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Il Fondo fornisce ai lavoratori agricoli assistenza integrativa nel rispetto di quanto prescritto dal Ccnl stipulato tra le parti firmatarie del Cpl. All’Interno di Fislas è inoltre presente un “Centro di formazione agricola per la provincia di Latina” in stretta relazione, da una parte, con le costituzioni competenti in materia di formazione professionale, continua e permanente e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche territoriali del mercato del lavoro.