Latina, scongiurata la chiusura dell’area giochi di Parco San Marco

LATINA – Resterà aperto al pubblico il piccolo parco giochi di Parco San Marco. A partire dal pomeriggio di domani, venerdì 28 ottobre, infatti saranno i cittadini attivi, già firmatari di un patto di collaborazione con il Comune per la cura condivisa dell’area, ad aprire e chiudere i cancelli per consentire ai più piccoli di continuare ad avere a disposizione giochi per divertirsi e occasioni di socialità. Succede dopo che il Bar..bapapà, il punto ristoro dell’area gestito dalle sorelle Cimini vincitrici del bando per la gestione del chiosco comunale, hanno deciso di rinunciare, perché i costi si sono rivelati troppo alti in una congiuntura non certo fortunata cominciata con il covid e andata avanti con il caro bollette. Quegli 800 euro al mese da pagare al Comune di Latina si sono trasformati in una cifra eccessivamente onerosa né è stato possibile rivedere in corso d’opera il bando.

A rilevare il rischio che con la chiusura del piccolo bar restasse sbarrata anche l’area giochi per bambini che è recintata, era stato il movimento Latina Bene Comune. Un appello che non è caduto nel vuoto.

“Siamo felici che la nostra proposta sia stata ben accolta e che quindi, da domani pomeriggio, l’area giochi di piazza San Marco verrà riaperta ai cittadini e alle cittadine. La fruibilità dell’area verrà garantita dai detentori del patto di collaborazione che si occupano, attualmente, di aprire e chiudere l’area sgambamento cani del parco. La loro azione si estenderà anche all’area giochi che continuerà ad essere, in attesa del nuovo bando di affidamento, accessibile. Ringraziamo il Comune per l’intervento tempestivo ed i detentori del patto di collaborazione per il lodevole servizio che svolgono per la nostra comunità”, si legge in una nota di Lbc.