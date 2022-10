Le istituzioni vietnamite a Latina grazie a Cethegus

LATINA – SI terrà domani a Latina un importante incontro per l’economia del territorio. Grazie a Cethegus infatti, è stato possibile portare a Latina le istituzioni vietnamite e non solo per un confronto con gli imprenditori pontini e per far conoscere il territorio pontino.

L’obiettivo è quello di un grande piano strategico che vede come protagoniste l’Europa e l’Asia, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale delle piccole e medie imprese. Questo è lo scopo del programma Iurc (International Urban and Regional Cooperation) della Commissione Europa, piano che promuove e finanzia la cooperazione attraverso il tema dello sviluppo urbano sostenibile e che vuole realizzare partenariati tra città europee ed extraeuropee, contribuendo a raggiungere gli obiettivi del Green Deal.

Di questo e dell’importanza dell’evento abbiamo parlato cu Radio Immagine con il presidente di Cethegus Leonardo Valle