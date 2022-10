Melania Mazzucco a Gaeta per una lezione su “Raccontare la storia”

GAETA – Va avanti a Gaeta Pagine di Storia, scrittori, giornalisti e intellettuali raccontano, la rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Tuttilibri nell’ambito del più grande progetto “Gaeta e la Marina Militare: un legame storico lungo 160 anni” promosso dal Comune di Gaeta e dalla Presidenza del consiglio dei Ministri con il patrocinio della Marina Militare Ospiti.

La terza lezione, in programma sabato 22 ottobre, è con Melania Mazzucco tra i cinque protagonisti di un ciclo di incontri a tema. Avrà inizio alle 18 sul sagrato della Chiesa della SS. Annunziata e si intitola “Raccontare la storia“. La scrittrice, tra le più apprezzate del panorama letterario italiano, nel 2003 aveva vinto il Premio Strega con il romanzo Vita (Rizzoli) e per la sua lezione pontina prenderà spunto proprio dal lavoro di ricerca storica fatto per raccontare la storia dei suoi antenati originari di Minturno ed emigrati in America.

“Vita come ricorderete – sottolinea Enza Campino, che organizza la rassegna – venne tradotto in 28 Paesi conquistando oltre che il più prestigioso premio letterario italiano, numerosissimi riconoscimenti in tutto il mondo, segnalato dal New York Times Book Review come uno dei 10 romanzi migliori di quell’anno, l’unico non in lingua inglese. Melania Mazzucco è anche una grande esperta e appassionata di storia dell’arte e utilizza un metodo di scrittura che prevede lunghi studi preparatori prima di passare alla stesura definitiva dei suoi libri. Al nostro pubblico racconterà di questo e anche altro, e su Vita proprio come ha cercato e come poi è riuscita a trovare le tracce e le notizie che riguardavano la sua famiglia”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Dopo Melania Mazzucco ci saranno Antonio Scurati, sabato 19 novembre ore 18.00 al Cinema Teatro Ariston con “Gli italiani e il fascismo”; e Paolo Mieli, sabato 10 dicembre ore 18.00 al Cinema Teatro Ariston con “Un secolo di storia d’Italia. Dall’unità del Paese ai conflitti bellici del ‘900, fino alla rinascita del secondo dopoguerra”. La rassegna si era aperta con le due entusiasmanti lezioni tenute da Gherardo Colombo su La Costituzione e a giugno da Carlo Lucarelli con I misteri d’Italia.