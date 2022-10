Minaccia e poi rompe il naso al fidanzato della ex: denuncia e Daspo per un 19enne di Fondi

FONDI – Ha minacciato, ogni volta che lo incontrava per strada, a partire da novembre scorso, il fidanzato della sua ex, per tentare di imporgli di interrompere quella relazione. Poi ad agosto è passato alle vie di fatto e ha sferrato al ragazzo un pugno in pieno volto rompendogli il setto nasale e causandogli lesioni guaribili in 20 giorni. Per questa ragione un giovane di Fondi è stato denunciato dalla polizia per i reati di minacce, lesioni e atti persecutori. Ora per lui è arrivato anche il Daspo. Lo ha emesso il Questore di Latina, dopo la valutazione degli atti di indagine da parte degli specialisti della Divisione Anticrimine. Per un anno il diciannovenne dovrà restare lontano da locali pubblici, ristoranti e discoteche ad alta frequentazione e non potrà nemmeno stazionare all’esterno di queste attività. La limitazione riguarda la zona della Movida di Formia e le conseguenze in caso di violazioni sono pesanti.