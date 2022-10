Oroscopo del giorno 08 Ottobre 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale reagirete sotto l’influenza negativa delle vostre emozioni. Non dovreste incolpare il partner, siete un po’ confusi in questo momento. Single: ci possono essere due situazioni estreme durante questo posizionamento planetario: o decidete di far colpo su una persona o la eviterete del tutto. Professionalmente sarete un po’ sconcertati nel vostro lavoro: la mancanza di organizzazione e gli sbalzi di umore dei vostri colleghi possono infastidirvi. Tuttavia moderate le vostre critiche. Oggi è possibile contrarre piccoli disturbi di salute. Dovreste cercare di rilassarvi per evitare situazioni spiacevoli.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le vostre abitudini o le vostre certezze potrebbero sollevarvi qualche dubbio, tuttavia, con la tenerezza e con il vostro fascino, potreste riconquistare il cuore del partner. Viaggiare o visitare luoghi di studio, permetterà ai single di fare incontri di successo: la diversità dei contatti arricchisce in modo significativo. A lavoro sarebbe meglio rimanere pragmatici e con i piedi per terra. Sarete in grado di risolvere le situazioni difficili da realizzare. Avete bisogno di ritrovare la vostra autostima: ecco perché dovreste considerare alcune sfide. Buona la salute e la forma fisica.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e favorisce tutte le aree della vita. Sentimentalmente, il pianeta dell’amore vi darà il desiderio di incantare e di essere affascinanti. La serata potrebbe essere molto appassionante accanto al partner. I single mostreranno il loro fascino a tutti i livelli e potrebbero avere un incontro eccellente. A lavoro, con l’impatto di Venere, avrete un atteggiamento carismatico: sarete in grado di risolvere tutte le questioni critiche e sarete ringraziati per questo. La configurazione planetaria preserva anche la vostra energia: godete di questa bella giornata per ricaricare le batterie.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in risonanza dissonante nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale il clima è piacevole ma voi avete deciso di rimanere sulla difensiva: non lasciatevi sopraffatti da dubbi inutili. I single vivono una relazione instabile o virtuale, che a loro sembra sufficiente. Presto si renderanno conto che si aspettano molto di più dalla vita. A lavoro avrete l’occasione di immergervi in un settore di attività che vi interessa: una buona notizia vi permetterà di progettare il vostro percorso a lungo termine. Sotto l’influenza benefica di Venere vi sentirete in gran forma, tuttavia dovreste concedervi del tempo per voi.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e vi renderà altruisti sul piano sentimentale. È un giorno eccellente per lo sviluppo della coppia: sincerità, affetto e tenerezza sono nel programma della giornata. Single: se siete tra coloro che desiderano dichiararsi, oggi riuscirete ad esprimere i vostri sentimenti con brio. Professionalmente il vostro dinamismo e il vostro modo di relazionarvi sono migliorati. Non esiterete a fornire supporto e consigli a coloro che ne avranno bisogno. Il Sole vi dà una vitalità senza precedenti. Attenzione però a non tirare troppo la corda, potrebbe arrivare presto un calo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, la giornata è segnata dal consolidamento nelle relazioni. In coppia avrete una buona dinamica e vorreste condividere i progetti per il futuro con il partner: lo convincerete brillantemente. I single che hanno una relazione “virtuale” potrebbero voler spingersi oltre: non esitate! A lavoro si possono incontrare nuove persone che potrebbero giocare un ruolo molto importante nella vostra vita. La condizione fisica generale è buona e la maggior parte di voi sta facendo del suo meglio per mantenerla.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avete deciso di concedere il vostro tempo alle discussioni positive: parlare della vostra vita insieme e dei vostri piani per il futuro, niente di più piacevole! Single: siete pronti ad esprimere i vostri sentimenti senza ulteriori indugi. A lavoro siete molto ragionevoli e pensate di avviare un’attività personale: si tratta di un progetto che è importante per voi e che non volete necessariamente discutere con gli altri. Accordate più attenzione alla salute: un morale frastagliato o un nervosismo interiore potrebbero farvi commettere qualche errore.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, sia in coppia che single, sarete particolarmente sensibili alle osservazioni che vi verranno fatte. I vostri sentimenti sono confusi e le vostre emozioni vi rendono impulsivi. A lavoro le tensioni possono ancora sorgere con alcuni dei vostri collaboratori: evitate le discussioni, soprattutto perché non siete obiettivi e a volte siete persino contraddittori nelle osservazioni. Il giorno sarà segnato dalla sensazione di essere sopraffatti: monitorate la salute in modo da non rischiare che alcuni malori si stabiliscano in modo permanente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è probabile che alcuni di voi rimangano bloccati in un discorso logico mentre il partner vorrebbe più sentimentalismo: potrebbero sorgere spontaneamente delle incomprensioni. Single: se oggi incontrerete una persona molto romantica, non apprezzerete il suo linguaggio sdolcinato. A lavoro alcuni disaccordi potrebbero disturbarvi: non sarete in grado di smettere di intervenire negli affari degli altri. Sotto questo aspetto astrale il nervosismo può manifestarsi con più facilità e potreste diventare irascibili: cercate di prendervi un po’ di tempo per rilassare la mente.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in sestile con Venere nel vostro segno. Sul piano sentimentale si annuncia una giornata molto piacevole. In coppia vi sentirete molto bene accanto al partner e farete dei piani per il futuro. Single: è il momento di guardare al vostro futuro con più stabilità. A lavoro la giornata sarà particolarmente produttiva. Sarete in grado di completare la maggior parte dei progetti che sono stati rinviati negli ultimi giorni. Questa configurazione planetaria vi darà energia positiva: spetta a voi farne buon uso e magari rivedere le vostre abitudini.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. In coppia sarete facilmente influenzati dalle parole del partner ed avrete problemi a gestire le vostre emozioni. Single: la vostra disponibilità al dialogo con gli altri è scarsa, il che non favorirà l’espressione dei sentimenti. Dovreste imparare ad accettare le critiche ed essere più obiettivi. Anche nel settore professionale dovrete risolvere una situazione ambigua: non riuscite ad essere ragionevoli e potreste innescare tensioni con i vostri collaboratori. L’aspetto planetario avrà un’influenza piuttosto negativa sulla salute: siete fragili e vulnerabili, i fastidi vi faranno perdere la calma. Concedetevi più tempo per il riposo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno ed accentuerà il potere di seduzione sia per coloro che sono in coppia che per i single. Nessuno può resistervi oggi: raggiungerete i vostri obiettivi sentimentali senza incontrare ostacoli reali. Dal punto di vista professionale la giornata sarà positiva: riuscirete ad esprimervi con calma e chiarezza e prenderete le giuste decisioni. Sotto l’influenza di Venere la serata promette di essere molto piacevole per la maggior parte di voi. Nessun tipo di problema in vista, siete in ottima forma sia fisicamente che mentalmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.