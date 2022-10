Piste ciclabili a Latina, aperti i nuovi cantieri che collegheranno il centro con tre scuole

LATINA – Un altro step viene compiuto verso l’ampliamento della rete delle piste ciclabili atteso da tempo. Sono stati aperti proprio in questi giorni i cantieri per la realizzazione del percorso che collegherà la pista del centro città con tre scuole: la Corradini, la Emma Castelnuovo e il liceo scientifico Grassi. Sono previsti anche i lavori per realizzare il tratto di via Volturno e dell’area antistante lo Stadio Domenico Francioni.

Nelle nuove opere è inclusa anche la riqualificazione del primo anello ciclabile quello realizzato in centro città e in molti tratti irriconoscibile dopo gli scavi per il passaggio della fibra. Tanto irriconoscibile che le auto in alcuni tratti ormai quasi ordinariamente ci parcheggiano dentro.

Soddisfazione per l’avvio dei lavori è stata espressa dall’ex assessore alla mobilità del Comune di Latina Dario Bellini che aveva lavorato al progetto partito ora sotto la gestione commissariale. Bellini spiega: “Negli uffici del Comune sono pronti ed approvati due esecutivi già finanziati. Ci sono, quindi, i fondi necessari e non bisogna fare altro che andare a bando per realizzarli. Cosa che, auspichiamo, possa avvenire presto. Con il completamento dei cantieri già avviati, e l’inizio di quelli previsti, verranno raddoppiati i chilometri della rete di piste ciclabili della città. Un investimento importante e doveroso ai fini della sicurezza di chi utilizza questo mezzo in una città ideale per lo sviluppo di questo tipo di mobilità alternativa e non impattante. Parliamo di un investimento totale, tra mutui e finanziamenti, di circa 900 mila euro”.