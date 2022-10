Rocco Hunt apre venerdì il Latina Music Festival

LATINA – Latina capitale della musica per quattro giorni. Prende il via domani pomeriggio il “Latina Music Festival”, l’evento live in programma dal 28 al 31 ottobre con concerti ed esibizioni musicali nel Palatenda dell’area mercato di via Rossetti. Musica e divertimento, con ospiti nazionali e locali, grandi concerti e intrattenimento live. Presente anche un’area ristoro street food a cui comodamente accedere.

La formula del “Latina Music Festival” prevede una no stop musicale dalle ore 18,00 fino a notte, con l’esibizione di artisti e band locali e la presenza di un grande ospite musicale nazionale.

Nel Palatenda è stato allestito un grande palco concerti per ospitare decine di artisti.

Si parte domani Venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 18:00, con apertura affidata ad artisti locali che si alterneranno fino alle ore alle ore 21.30 quando si esibirà ROCCO HUNT in versione deejay set. A seguire band e cantanti locali con deejay set.

Gli artisti locali che si esibiranno sono:

Andrea Lombardo, Pappa, Caravaggio, Chiazzetta, Naeli, Respighi, Bomby, La Noce

Attesa per la performance di Rocco Hunt, tra i protagonisti dei Tim Music Awards 2022 con la super hit dell’estate 2022 “Caramello”. Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo (Salerno, 21 novembre 1994), è vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo Nu juorno buono, ha vinto anche il Premio Emanuele Luzzati e il Premio Assomusica.

I biglietti delle giornate del Festival si possono acquistare anche direttamente all’ingresso dell’aera concerti, online sul sito www.latinadamare.it e nei seguenti punti vendita:

Blu Ticket Centro Commerciale Latina Fiori (Latina)

Tabaccheria Il Toscano Via della Stazione (Latina Scalo)

Gentur Viaggi Viale Tittoni (San Felice Circeo)

Il Biglietto Via Eduardo de Filippo (Velletri)

Per la promozione UNDER 35 i biglietti sono acquistabili presentandosi direttamente al botteghino con esibizione del documento o presso la ex Tipografia “Il Gabbiano” – Via XVIII Dicembre n.124 Latina e alla “Casa Cantoniera” – Strada Foce Verde Latina.