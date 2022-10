Ruba in un negozio di abbigliamento di Latina, per tre anni non potrà mettere piede a Latina

LATINA – E’ arrivato il foglio di via obbligatorio per il 58enne arrestato dalla Squadra Volante per il furto di alcuni capi di abbigliamento in un noto esercizio commerciale di Latina. Al termine dell’ udienza di convalida dell’arresto svoltasi davanti al Tribunale di Latina, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Questore, di Latina, Michele Spina, dopo la rapida istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine sulla pericolosità dell’uomo anche alla luce dei suoi numerosi precedenti penali, ha adottato la misura di prevenzione del Divieto di ritorno a Latina per anni tre, con contestuale rimpatrio nel comune di residenza mediante foglio di via obbligatorio. La violazione della misura comporterebbe l’arresto.