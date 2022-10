Ruba vestiti in un negozio di Latina, la commessa lo scopre e chiama la Polizia

LATINA – Nella tarda mattinata di oggi un 58enne di Latina si è introdotto all’interno di un noto esercizio commerciale del capoluogo e dopo essersi impossessato, nascondendoli di alcuni capi di abbigliamento – per un corrispettivo di oltre trecento Euro – ha tentato di fuggire. La manovra non è però sfuggita ad una delle commesse, insospettita anche dal fatto che l’uomo indossasse addirittura due giubbotti nonostante il clima particolarmente mite. Ha quindi deciso di seguire l’uomo all’esterno del negozio, sollecitando l’intervento della Polizia. La Volante è arrivata sul posto e ha accertato che uno dei giubbotti indossati dall’uomo era stato effettivamente trafugato dal negozio, insieme a un paio di occhiali da sole e ad un cappello in maglia. La refurtiva non aveva attivato il sistema antitaccheggio perché le placche erano state rimosse con un paio di tenaglie, trovate in terra nei pressi dell’uomo. Il 58enne è stato arrestato e ristretto nelle Camere di Sicurezza della Questura