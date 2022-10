Terracina, in tanti al sit-in contro la chiusura del canile comunale

TERRACINA – In tanti hanno aderito domenica al sit in di mobilitazione svoltosi davanti al Canile Comunale di Via delle Industrie a Terracina, organizzato da Legambiente AnimalHelp. Oltre 200 partecipanti per sostenere la petizione “No alla Chiusura del Canile Comunale di Terracina” lanciata anche sulla piattaforma CHANGE.ORG che è arrivata a quasi 20.000 firme alle quali si aggiunge la raccolta cartacea delle firme arrivata a mille.

“Dopo una mobilitazione di questa entità le Istituzioni (Comune e ASL) dovranno dare risposte adeguate, soprattutto alla luce del fatto che Legambiente ha presentato in riunione lo scorso 5 ottobre e poi subito dopo inviato via PEC all’attenzione del Sub Commissario incaricato un verbale di riunione e la bozza di protocollo di intesa sulle attività (totalmente gratuite per il Comune) da mettere in campo per supportare le adozioni e il benessere dei cani e le sterilizzazioni (soprattutto della popolazione felina appartenente alle Colonie Feline censite dalla ASL Latina) e migliorare il benessere degli animali con una presenza più consistente di volontari di Legambiente AnimalHelp presso il Canile”, dicono gli attivisti che ricordano come sia stata anche inviata via PEC sempre all’attenzione del Sub Commissario incaricato una proposta di campagna di adozione di Legambiente Terracina AnimalHelp denominata “TIRATE FUORI LE ZAMPE!” e ci aspettiamo di essere autorizzati formalmente già a partire da domenica prossima a poter entrare nel canile, almeno nella piazzola di ingresso, in modo da poter facilitare il processo di adozione e garantire accoglienza agli adottanti senza intralciare le normali attività degli operatori del canile.

“Oggi abbiamo ribadito, insieme a centinaia di cittadini, associazioni e volontari animalisti, gruppi cinofili e guardie zoofile, e a qualche esponente di partito più sensibile alla causa Circolo animalista, che non accetteremo la chiusura anche temporanea del canile con eventuale trasferimento dei cani in canili privati e non accetteremo la chiusura del canile sanitario (che impatterebbe gravemente sui programmi di sterilizzazione e in generale su tutte le emergenze sanitarie degli animali in città) e al fine di sventare questo rischio è stata comunque avviata nei giorni scorsi una prima azione legale, impegnando anche il nostro Centro di Azione Giuridica di Legambiente. Inoltre vogliamo maggiori risorse pubbliche da dedicare, chiedendo la revisione/integrazione del bando di gara, a nostro avviso insufficiente per garantire tutela e benessere animale, e chiedendo un cronoprogramma efficiente di interventi di adeguamento della struttura che rispettino le prescrizioni autorizzative ma evitando ai cani e ai gatti presenti nel Canile lo stress del trasferimento, come già accaduto in passato, quando durante alcuni lavori di manutenzione i cani sono stati spostati ma solo all’interno del canile”, dichiarano Anna Giannetti, Presidente del Circolo Legambiente Terracina, Consigliere Nazionale dell’Associazione e Dirigente del Raggruppamento Guardie Ambientali Zoofile Volontarie di Legambiente per la Provincia di Latina e Stefania Curati, Referente di Legambiente Terracina AnimalHelp.

Vanni intanto avanti le due petizioni, sia quella on-line che quella cartacea.