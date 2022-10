Tiziano Ferro, un concorso per cantare insieme a lui

LATINA – “Ciao ragazzi, volete salire con me su un palco e duettare assieme?

Qui potete trovare tutte le informazioni per partecipare all’iniziativa #DuettaConTiziano e… in bocca al lupo!

Registra un video (max 45MB) in cui canti uno dei successi di Tiziano Ferro. Poi compila la form e carica il video: il palco potrebbe essere tuo”.

E’ il messaggio che il cantautore di Latina Tiziano Ferro ha condiviso sui suoi social per un concorso che spedisce il vincitore direttamente su un palco accanto a lui in un programma televisivo trasmesso da RTI.

Partecipare è semplicissimo: è sufficiente inviare un video, di massimo 45 mb, in cui si canta una delle canzoni di Tiziano e compilare un modulo presente sul sito di Mediaset Infinity. I video potranno essere inviati entro e non oltre il 3 novembre e una giuria selezionerà il fortunato vincitore. La partecipazione è gratuita e aperta alle persone dai 18 anni.