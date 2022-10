Tragedia a Sezze, muore Riccardo Molinari, la sua moto è finita contro un cavallo

SEZZE – Una tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica in via Scopiccio tra Sezze e Suso. Riccardo Pasquale Molinari era in sella alla sua moto quando, sulla sua strada ha trovato un cavallo, l’impatto è stato inevitabile e per Pasquale non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L’uomo, di 35 anni, stata tornando a casa dopo un turno di lavoro in una casa della salute, era infatti un operatore socio sanitario. Secondo la ricostruzione, intorno alla tre, sulla strada che porta a Suso, ha urtato violentemente l’animale che era scappato dal proprio recinto. A chiamare i soccorsi sono stati i residenti visto il violento impatto. Sul posto automedica e sanitari del 118, ma per Pasquale non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Lascia la moglie e una figlia di 5 anni. Intervenuti i carabinieri del comando stazione di Sezze, che hanno avvisato l’autorità giudiziaria, probabilmente sarà aperta un’inchiesta per accertare le responsabilità di quanto accaduto.