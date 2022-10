Tumore al seno metastatico, il punto in un convegno a Cisterna

CISTERNA – L’aula consiliare del Comune di Cisterna di Latina ospiterà, giovedì 13 ottobre, a partire dalle 15, la Seconda Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico, organizzata dalla Consulta delle Donne di Cisterna con l’Amministrazione Comunale, la Breast Unit della ASL di Latina, l’Università Sapienza, la Regione Lazio ed Europa Donna.

L’obiettivo è quello di fare il punto della situazione, sottolineando come la ricerca scientifica stia sviluppando, per il tumore al seno metastatico, terapie sempre più efficaci, personalizzate e promettenti, ribadendo come sia indispensabile un approccio multidisciplinare con la presa in carico della donna affetta da tumore in una Breast Unit. La paziente deve diventare parte integrante della Breast Unit, puntando anche alla qualità della vita con una umanizzazione del percorso.

“Le pazienti devono essere Accolte, Ascoltate, Comprese, non sminuite nei loro timori, non relegate ad un ruolo di passività ed impotenza, ma assumere un ruolo condiviso degli eventi, dobbiamo far emergere le loro debolezze e fragilità creando una rete solidale, in cui la somma di tante debolezze diventano una grande forza. Non dobbiamo curare il tumore della mammella, ma la paziente affetta dal tumore”, ha detto in più occasioni la Direttrice Generale della ASL di Latina Silvia Cavalli.

Dunque – rimarcano gli organizzatori dl convengo – è necessario fare rete, riunendo tutte le forze disponibili in uno sforzo corale, per la riuscita di questo progetto che vuole dare finalmente una risposta alla domanda di un bisogno rimasto per troppo tempo inascoltato.

Ecco il motivo per cui si celebra a Cisterna la seconda Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico dopo la sua istituzione a novembre 2020.