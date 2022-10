Un nuovo film girato a Latina: è “Song of the Fly” di Michele Pagano 

LATINA – È stato presentato al Supercinema di Latina, nell’ambito di una proiezione riservata agli addetti ai lavori, “Song of the Fly”, diretto da Michele Pagano – prodotto da OSNA Productions/SEDGE Group LLC – girato in provincia di Latina con il supporto della Latina Film Commission. “Le sue peculiarità? – dicono da LFC – Essere stato prodotto per il mercato cinematografico internazionale, in presa diretta in lingua inglese e con un budget al di sotto del 70% della media italiana. E le scene di interni sono state realizzate interamente presso la sede della Film Commission”. Sul set come attori protagonisti J. Paul Bullard e Luca Cerbone, mentre come attori co-protagonisti ci sono Douglas Dean (serie tv “Il paradiso delle Signore” e “Roma”), James Tumminelli (nominato agli Emmy Awards con “Gilda”) e David Callahan (Il collegio – Rai2).

“Siamo di fronte a un’impresa eccezionale, che conferma non solo come la provincia di Latina continui a essere terra di cinema, ma anche e soprattutto come questi territori – così eterogenei dal punto di vista ambientale e storico-architettonico e così ricchi di professionisti – possano davvero diventare un centro d’eccellenza per la produzione cinematografica, nel quale fare cinema ad alti livelli, creando occupazione, valorizzando il territorio e incentivando lo sviluppo economico. Con ‘Song of the Fly’ abbiamo dimostrato che è possibile fare un film di qualità con budget limitati, impiegando e coinvolgendo professionisti e maestranze locali, e abbiamo documentato come sia possibile la realizzazione degli studios a Latina, come una seconda Cinecittà, utilizzabili per progetti ‘in house’ ma anche da tutte le produzioni nazionali che giungono in terra pontina per i loro film, fiction, serie tv, documentari, videoclip e spot pubblicitari”, commenta Rino Piccolo, direttore della Fondazione Latina Film Commission. Ogni anno, infatti, sono decine le produzioni nazionali e internazionali che scelgono la provincia di Latina come ambientazione o semplice location di alcune scene o dell’intero film. Ma le stesse sono sempre in difficoltà nel reperire sul territorio spazi adeguati per girare gli interni, così ripiegano su Roma, lasciando la troupe di tecnici e artisti in zona solo per pochi giorni, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita di introiti per aziende locali di prodotti e servizi.

“Ampliare e rendere permanenti gli allestimenti all’interno di parte dell’ex Expo di Latina consentirebbe di avere produzioni stabili sul territorio, molto spesso preferito alla capitale per la tranquillità di lavoro, e di dare un forte impulso all’industria cinematografica in terra pontina e all’indotto economico e di immagine che ne deriva. È una sfida importante per l’immediato futuro, che spero Provincia, Regione, il Comune di Latina e gli altri enti comunali del territorio possano intraprendere insieme alla Film Commission”, conclude Rino Piccolo.

“Abbiamo scelto Latina e la sua Film Commission per la qualità dei suoi servizi e del talento locale. Questo tipo di affidabilità ed efficienza è di grande aiuto per un produttore che viene dall’estero

come me”, dichiara Michael Sedge, presidente della “The Sedge Group”, società di produzione statunitense co-produttrice del progetto. “Song of the fly è stato nominato per quattro premi al festival del cinema d’autore di Queens, per la fotografia, la storia, la sceneggiatura e l’attore principale. Grazie alla nostra esperienza su questo film, stiamo considerando la realizzazione del nostro nuovo progetto cinematografico ‘Vudun’ sempre a Latina”, aggiunge Sedge.

“La Latina Film Commission – conclude Rino Piccolo – si propone di offrire una grande opportunità alle produzioni che scelgono il territorio pontino, mettendo a disposizione teatri di posa in forte concorrenza con il sistema romano. Ipotesi che ha raccolto già una serie di prenotazioni per lo sviluppo di nuovi progetti in collaborazione con la Latina Film Commission per i prossimi tre anni”.