A Latina, un panettone artigianale firmato Martina

LATINA – Panettoni artigianali da mettere sotto l’albero di Natale facendo del bene a chi ne ha bisogno. E’ l’iniziativa della onlus di Latina Martina e la sua Luna che lancia la campagna di raccolta fondi per sostenere il lavoro di un team di ricercatori e tecnici delle Unità di Neuro Oncologia e Neurochirurgia Oncologica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma al lavoro da tempo per lo sviluppo di una soluzione tecnologica che permette di monitorare a distanza i piccoli pazienti neuro oncologici affetti da idrocefalo per evitare ritardi diagnostici e ridurre le visite non necessarie in ospedale. “Due cospicui contributi, donati alla Fondazione Bambino Gesù, hanno già permesso la realizzazione di una prima versione dell’applicazione, tuttavia, per portare a termine questo grande lavoro di ricerca scientifica e arrivare al traguardo finale, è necessario raccogliere ulteriori fondi”, spiega la presidente di Martina e la sua Luna Edy Govetto.

“Se ci diamo la mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno“: sono le ultime due strofe della filastrocca Lo Zampognaro scritta da Gianni Rodari che sembrano descrivere perfettamente la missione dell’instancabile esercito di Martina e la sua Luna che che da quattro interi anni, ci insegna ad usare meglio il nostro tempo, ad essere solidali con gli altri in ogni circostanza, rendendola speciale come il giorno di Natale. Tutto questo grazie all’aiuto costante e sinergico di numerosi sostenitori e volontari che partecipano da tutt’Italia, esaudendo desideri, regalando sogni, sorrisi e magia ai bambini e ai ragazzi – e alle loro famiglie – affetti da gravi patologie e che affrontano percorsi di sofferenza.

E mentre si cercano i nuovi aiutanti di Babbo Natale per il “reparto confezionamento” della fabbrica dei regali – allestito presso il negozio Toys Center del Centro Commerciale Latina Fiori – la pasticceria Cakao di Cisterna di Latina penserà ai più grandi sfornando un panettone, doppiamente buono, il cui intero ricavato della vendita servirà a promuovere l’ambizioso progetto del Bambino Gesù.

IL PANETTONE – Per chi decidesse di contribuire alla causa, il panettone artigianale da 1 kg confezionato nella classica scatola di cartone o inserito all’interno di una sacca in veste natalizia, sarà in vendita a partire da 30 euro: “Un piccolo aiuto che ha tutto il significato del Natale, per dare forza alla ricerca, speranza e sorrisi alle famiglie, fiducia ai bambini di poter continuare a sognare in grande…regalandogli anche la Luna”, aggiunge Edy Govetto.

Le prenotazioni partiranno oggi, 25 novembre, a un mese esatto dal Natale e potranno essere effettuate contattando i numeri 331 7868944 – 328 4165437 – 347 4283736 oppure scrivendo alle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione. Il ritiro sarà presso i seguenti punti vendita a Latina: Associazione Martina e la sua Luna in Viale Italia n. 9; Edy Gioielli in Via Teano e in Strada Sabotino n.3; Caffè Namastè in Via Sant’Agostino n. 9.