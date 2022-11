Covid, 298 nuovi casi, nessun ricovero e nessun decesso

LATINA – Sono 298 i nuovi casi positivi registrati a Latina e provincia (in discesa rispetto ai 336 del 12 novembre), non ci sono stati ricoverati per covid nelle ultime 24 ore all’ospedale Santa Maria Goretti e non si sono registrati decessi. Latina registra 84 nuovi casi.

Torna a cresce il numero di vaccinazioni somministrate che sono state 302.

I nuovi casi sono così distribuiti: Aprilia 39, Bassiano 1, Campodimele -, Castelforte 1, Cisterna di Latina 22, Cori 2, Fondi 10, Formia 14, Gaeta 4, Itri 3, Latina 8, Lenola 3, Maenza 1, Minturno 12, Monte San Biagio 1, Norma 5, Pontinia 5, Ponza -, Priverno 7, Prossedi 5, Roccagorga 3, Rocca Massima 1, Roccasecca dei Volsci -, Sabaudia 14, San Felice Circeo 1, Santi Cosma e Damiano 3, Sermoneta 7, Sezze 15, Sonnino 3, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 2, Terracina 17, Ventotene 1.