Domenica torna la Corriamo Monte San Biagio, gara podistica di 11 km

MONTE SAN BIAGIO – Cresce l’attesa per il “Corriamo a Monte San Biagio” che si correrà domenica 13 novembre su un suggestivo percorso di 11 chilometri. Dopo svariati rinvii, dovuti alla pandemia e alle difficoltà logistiche legate alla viabilità nel periodo estivo, torna finalmente la gara podistica organizzata dall’Olimpia Lazio in collaborazione con l’Uisp di Latina. L’evento, giunto alla 23esima edizione e abbinato ad un appuntamento gratuito e aperto a tutti di camminata e fitwalking per 8 chilometri, prenderà il via alle 10 dal parcheggio della stazione ferroviaria di Monte San Biagio.

IL PERCORSO – Il percorso prevede un primo tratto pianeggiante di 4 chilometri, dopo il quale si entra nella suggestiva sughereta affrontando un lieve dislivello di 800 metri; da lì si procede in salita per circa un chilometro verso il paese e passando dall’ingresso posteriore si arriva in un punto dal panorama mozzafiato, scelto non a caso come riferimento per il secondo ristoro, all’altezza dell’ottavo chilometro; subito dopo ci sono gli ultimi tre chilometri in discesa, che conducono verso il traguardo. Il nuovo tracciato è stato inaugurato dagli organizzatori nell’ultima edizione, datata gennaio 2020, e ha riscosso grandi consensi dai partecipanti.

I PREMI – Le premiazioni riguarderanno i primi tre e le prime tre della classifica generale, ma anche i primi cinque delle varie categorie, maschili e femminili. L’atleta della categoria L65 che taglierà per primo il traguardo si aggiudicherà il “Memorial Alberto Petrilli”, nel ricordo di un componente della società venuto a mancare proprio a quell’età, molto conosciuto nella zona anche per la sua pizzeria. L’Olimpia Lazio consegnerà anche riconoscimenti ai primi tre donatori e alle prime tre donatrici Avis.

Per quanto riguarda le società, infine, ci saranno targhe e coppe per le prime tre ma anche dei rimborsi sui costi di iscrizione per tutte quelle con un minimo di 15 arrivati e per le prime 5 fuori regione (o oltre i 100 chilometri) con almeno 10 iscritti riusciti a completare la gara.

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.uisplatina.it, scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it o inviare un sms WhatsApp al 328.1193101