Michelin conferma le Stelle agli chef pontini Pesce, Nardoni e Verrelli D’Amico

LATINA – Dopo essere entrati nella lista dei migliori 50 ristoranti italiani, arriva una nuova soddisfazione per gli chef pontini Simone Nardoni di Essenza a Terracina, Fabio Verrelli D’Amico di Materia Prima a Pontinia e per il veterano Gino Pesce dell’Acqua Pazza di Ponza in cucina con la moglie Patrizia Ronca. Michelin ha infatti confermato a tutti e tre la prestigiosa Stella.

“La Stella Michelin è questione di radici. È tutto ciò che ci portiamo dentro e che ogni giorno serviamo in tavola, è la mia terra, è la mia gente”, è il commento impresso da Verrelli sul suo sito.

Sono in tutto 378 i ristoranti stellati in Italia, solo 12 hanno le tre stelle.

I tre ristoranti sono rispettivamente al 23° posto Acquapazza, al 30° Essenza e al 33° Materia Prima, nella Guida ai Migliori Ristoranti Italiani 2023.