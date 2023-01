Latte di bufala in contenitori chimici, sequestrati 2000 litri destinati ad un caseificio pontino

LATINA – Latte di bufala trasportato in contenitori adatti a prodotti chimici. E’ stato sanzionato un autotrasportatore fermato per un controllo dalla Polizia di Stato. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina hanno fermato sulla SS 156 Dei Monti Lepini un autocarro isotermico in evidente sovraccarico scoprendo che trasportava in eccedenza di peso, ben 2.000 litri di latte di bufala destinati ad un caseificio della zona, conservati in due contenitori da mille litri ciascuno, etichettati come “Poliacrilammide cationico in emulsione / Janus Floc 255”. Il mezzo aveva anche la certificazione ATP scaduta.

Immediato il sequestro del latte effettuato dopo l’intervento del personale ASL, con vincolo di distruzione.

Per il conducente multa per violazioni del Codice della Strada e del regolamento sul trasporto di derrate alimentari, per alcune centinaia di euro oltre alla decurtazione dei punti.