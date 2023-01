Latina, sei anni di carcere per il marito violento

LATINA – Condannato a 6 anni di carcere per abusi sessuali e violenze psicologiche sulla moglie. Questa la decisione del gup del tribunale di Latina Mario La Rosa a un uomo di 50 anni a conclusione del processo con rito abbreviato che si è svolto ieri. Una brutta storia di disagio familiare che si è trascinata per mesi, fin quando la vittima non ha deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine e far allontanare il marito da casa. I fatti sono accaduti tra aprile e agosto 2021.